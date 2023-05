Torneo ’Dire e Contraddire’ a Roma Sul podio una classe del Piccolomini

La classe 3A del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto superiore Piccolomini di Siena si è aggiudicata il secondo posto della finale nazionale del Torneo ’Dire e Contraddire’, tenutasi giovedì 18 maggio presso la Sala Aurora della sede storica del Consiglio Nazionale Forense a Roma in via del Governo Vecchio. La classe, che ha rappresentato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena nel progetto realizzato d’intesa tra il Consiglio Nazionale Forense ed il Ministero dell’Istruzione, ha sfidato nella fase finale le squadre di Messina e Roma, che si sono aggiudicate rispettivamente primo e terzo posto. Si è così conclusa la terza edizione del Torneo che ha visto coinvolti oltre 1.500 studenti provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di insegnare ai giovani a comunicare correttamente, senza incorrere in modalità sleali e di facile impatto.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena si congratula personalmente con gli studenti Andrea Santoro, Francesco Volpe, Gennaro Raccioppoli, Viola Saracini e Flavia Metalla, ai quali il 6 giugno prossimo il presidente dell’Ordine, avvocato Antonio Ciacci, consegnerà una targa premiativa.