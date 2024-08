Torneo di Apertura delle Cacce. Vittoria del quartiere Travaglio

E’ il Quartiere Travaglio il vincitore del ’Torneo di apertura delle Cacce’ a Montalcino. Gli arcieri Marion James Batazzi Paolo Volpi, con il Capitano Andrea Ricci porteranno l’opera di Benedetta Cencioni nella sede di via Donnoli per la vittoria numero 29. L’esultanza di chi era in campo e del popolo è arrivata al termine di una gara abbastanza agevole: i due arcieri giallorossi hanno messo a segno tutte le frecce a loro disposizione concludendo con cento punti, cioè il massimo possibile. Si inizia subito con due errori del Borghetto nella prima serie di tiri. Il Quartiere biancorosso sbaglia anche nella seconda serie così come manca il bersaglio anche la Ruga. Il Pianello tiene testa al Travaglio. Nella terza serie continuano gli errori di Borghetto e Ruga a cui si aggiunge però anche il Pianello. Gli arcieri di Capitan Ricci invece continuano a macinare punti. La quarta e ultima serie vede gli arcieri impegnati dai 42 metri (scelta del Travaglio in quanto vincitore della provaccia di sabato) consoni alle caratteristiche dei due arcieri che avrebbero addirittura potuto esultare anche se avessero commesso due errori ma la loro concentrazione è durata fino alla fine. Al termine il Capitano Andrea Ricci si è abbandonato a un pianto liberatorio. Un fatto particolare ha interessato proprio il Travaglio: che Marion James Batazzi fosse l’unico arciere mancino sceso in campo era cosa nota, ieri anche il suo collega Paolo Volpi ha tirato da mancino a causa dei postumi fastidiosi di un infortunio patito tempo fa al braccio destro. Merito a lui dunque che si è adattato in pochissimo tempo alla nuova posizione. Dopo la gara il Travaglio ha percorso le vie del centro portando in sfilata l’opera di Benedetta Cencioni. Agli altri non è rimasto che togliere le bandiere e da domani penseranno alla rivincita che vorranno prendersi nel prossimo torneo, quello della ’Sagra del Tordo’ l’ultima domenica di ottobre.

Andrea Falciani