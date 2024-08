’Torneo di apertura delle cacce’. Conto alla rovescia a Montalcino per la storica gara di tiro con l’arco

Da domani Montalcino entra nel fine settimana della festa: si disputerà infatti il ’Torneo di apertura delle cacce’, storica gara di tiro con l’arco fra i Quartieri cittadini. Da giorni l’aria delle grandi occasioni si respira sul colle dei lecci: tutte le sere ci sono cene nei rioni, i quattro popoli frequentano i campi di allenamento dove gli arcieri si preparano alla disputa dei tornei tutti i mesi dell’anno. Anche la macchina organizzativa sta girando a pieno regime e il programma è pronto a essere eseguito da domani fino a domenica sera. Intanto domani, alle 18,30, sotto al loggiato del Palazzo pubblico storico, si terrà la presentazione dell’opera che andrà in premio a Quartiere vittorioso. Opera che è stata realizzata dall’artista Montalcinese Benedetta Cencioni, quindi oltre al valore artistico assume anche una grande importanza affettiva. Sabato invece il gruppo folcloristico ’Il Trescone’, con i suoi balli popolari, farà da cornice all’estrazione degli arcieri. A mezzogiorno infatti, terminate le danze, faranno il loro ingresso in Piazza i tamburi e le chiarine e le comparse dei Quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio.

I Capitani degli arcieri consegneranno al rappresentante del Magistrato la busta contenente i nomi di tre arcieri di cui due saranno estratti per disputare il torneo. Nel pomeriggio sfilerà il corteo storico che raggiungerà il campo di tiro dove si disputerà la ’provaccia’. Il Quartiere che se l’aggiudica potrà, per il torneo, scegliere sia la corsia che l’ultima distanza di tiro, che sempre più spesso diventa momento topico della gara. Sabato sera infine nelle vie dei Quartieri si terranno le tradizionali cene degli arcieri. Domenica sarà invece il gran giorno e durante la mattina il banditore a cavallo con tamburi e chiarine si recherà nei territori dei quattro rioni per annunciare l’inizio ufficiale della festa.

Alle 16,45 partirà il corteo storico che raggiungerà Piazza Garibaldi dove, sul sagrato della chiesa di Sant’Egidio si terrà la benedizione degli arcieri. Successivamente, in fortezza, ci sarà la cerimonia di consegna delle frecce per il torneo e il saluto degli arcieri. Infine alle 18,30 si disputerà il torneo al termine del quale il Quartiere vittorioso darà inizio a una lunga serie di festeggiamenti.

Andrea Falciani