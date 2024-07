Tornano le Notti dell’Archeologia. Ingressi gratuiti

Tornano al Santa Maria della Scala le ‘Notti dell’Archeologia’, con aperture notturne a ingresso gratuito, attività educative rivolte ai più piccoli e visite guidate per tutti. Oggi dalle 16 alle 18 il Museo Archeologico, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti ’Pietro Vannucci’ di Perugia, presenta i laboratori di Archeo Design. Gli studenti dell’Accademia esploreranno e valorizzeranno alcuni reperti esposti nel museo, mentre per i più piccoli dalle 16.30 alle 18 ci sarà la possibilità di fare una passeggiata nei cunicoli del Museo Archeologico per immergersi nell’atmosfera delle storie illustrate sui reperti etruschi. Dalle 21 alle 24, ingresso gratuito al Museo e al percorso ‘Siena. Racconto della città dalle origini al Medioevo’. Giovedì 25 il programma si ripeterà con il momento dedicato agli etruschi per i più piccoli dalle 16.30 alle 18 dalle 21 alle 24 torna l’ingresso gratuito al Museo Archeologico. Alle 21.30, visita guidata.