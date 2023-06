Tornano le donazioni Novità a Montalcino

Una bella notizia. Dallo scorso venerdì si può finalmente tornare a donare il sangue a Montalcino. Sarà possibile farlo il secondo e il quarto venerdì di ogni mese al presidio polifunzionale, in via Prato Ospedale 6. Come si legge nel sito dell’Azienda Usl Toscana sud est, l’attività di donazione sarà garantita dalla Uosd. Immunoematologia medicina trasfusionale Ao Montalcino dalle 7.30 alle 11, con accesso mediante appuntamento nell’agenda regionale, prenotabile tramite le associazioni donatori o direttamente con gli operatori del centro (telefono 0577 536606). Gli aspiranti donatori potranno effettuare la visita d’idoneità gli stessi giorni dalle 11 alle 11.30 con le stesse modalità di accesso. Una bella notizia, dicevamo, perché da tempo i donatori di Montalcino dovevano fare chilometri per compiere questo nobile gesto recandosi a Nottola, Siena o Castel del Piano. Non certo una comodità.

Adesso invece è possibile farlo nel proprio paese, un ritorno accolto con soddisfazione da Avis Montalcino, realtà che ha oltre 50 anni di storia e che è possibile contattare per la prenotazione della donazione. E già si registra un certo interesse da parte di potenziali nuovi donatori, un aspetto sicuramente molto positivo perché di sangue, come è noto, ce n’è sempre bisogno. E donare in estate è ancora più importante. Durante l’orario della donazione a Montalcino sarà consentito il parcheggio riservato nella piazza antistante il presidio e per il donatore è previsto un buono ristoro.

Utile ricordare che possono donare il sangue tutte le persone tra i 18 ed i 65 anni che pesano oltre 50 kg e che sono in buono stato di salute.

L.S.