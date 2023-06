Tornano gli eventi estivi in Fortezza La nuova gestione debutta stasera

L’estate senese torna in Fortezza, con la programmazione di Siena Summer Festival che si apre stasera con il concerto dei Superpila. L’appuntamento è alle 19 al Bastione San Domenico, con un’inaugurazione in puro stile rock, da ascoltare e ballare. Ogni sera un evento, tra musica dal vivo, spettacoli teatrali e spettacoli di danza, saggi musicali, dj set e gli incontri di una rassegna letteraria. Archiviata l’esperienza della gestione curata da Propositivo, gli eventi tornano ad animare la Fortezza Medicea con una nuova direzione, affidata alla Wonderland srl di cui è amministratore delegato Francesco Minucci.

"Stiamo lavorando – afferma – per portare al Siena Summer Festival spettacoli e intrattenimento di ogni genere, a partire dalle numerosissime realtà locali che abbiamo cercato di coinvolgere con immenso piacere, fino ad artisti di fama internazionale. Sarà un’estate all’insegna del divertimento, ma anche della cultura. Purtroppo il meteo non è dalla nostra parte, per questo dobbiamo già da adesso pensare di posticipare alcuni eventi per garantire che si svolgano al massimo delle loro potenzialità. Vi chiediamo di avere un po’ di pazienza e seguire le nostre pagine per essere al corrente di ogni aggiornamento".

Torna quindi il bar al Bastione San Domenico, il punto di ritrovo attorno al quale ruoteranno gli appuntamenti e gli aperitivi, dove sarà anche possibile fermarsi più a lungo, con un tagliere o qualche altra specialità della tradizione locale. E da giovedì prossimo (8 giugno) ritorna anche la pizzeria di Fortezza nell’anfiteatro. A partire dal 23, al panorama di eventi del Siena Summer Festival si aggiungerà anche la consueta programmazione del Cinema in Fortezza, che proporrà i suoi spettacoli tutte le sere alle 21.30, a cura di Coop Nuova Immagine. Ci saranno anche appuntamenti fissi settimanali.

Ogni lunedì dalle 9.30 sarà possibile seguire un’ora di yoga, mentre dalle 18.15 un’ora di lezione per il pilates in gravidanza. Ogni martedì alle 17.30 due ore di corso di preparazione al parto. Ogni martedì e giovedì alle 9.30 un’ora di fit in gravidanza e dalle 10.30 un’ora di ‘mamme e passeggini’. Tutto nell’area all’aperto del bastione Madonna. Già fissate inoltre due date per il Palio a canestro, che si svolgerà lunedì 12 e sabato 17. La Fortezza si accende, pioggia o meno l’estate a Siena è arrivata.

Riccardo Bruni