Torna ’Sbottegando’ a Chiusi: Bancarelle e non solo

Chiusi Scalo si fa bella e apre le porte agli amanti dello shopping. Tempo di saldi che da queste parti fa rima con ’Sbottegando’, evento che taglia il traguardo delle trentatré edizioni e che tornerà da venerdì 25 a domenica 27 agosto. Bancarelle protagoniste nelle vie della parte bassa della città proprio negli ultimi giorni dei prezzi ribassati. E chissà che per i ’ritardatari’,ma anche per coloro che hanno deciso di fare le ferie a settembre, non si materializzi l’occasione giusta per un acquisto da tempo nella ’lista dei desideri’.

Spazio come ogni anno anche per l’enogastronomia grazie a ’Sbottegando a tavola’ con i ristoranti di Chiusi che faranno conoscere i propri menù, piatti e sapori della tradizione, nella nuova piazza Garibaldi, cuore della manifestazione, per una cena sotto le stelle. Non mancheranno musica dal vivo, giochi per bambini e altre iniziative per passare una piacevole serata. L’evento è organizzato dall’associazione dei Commercianti ’Chiusinvetrina’.

La rete commerciale di Chiusi Scalo è famosa per la grande varietà merceologica, per la professionalità e l’esperienza dei negozianti. Una volta si diceva che a Chiusi Scalo "trovi tutto" e, nonostante i grandi centri commerciali e l’online abbiano cambiato le abitudini, i negozi di questa zona sono ancora un punto di riferimento. ’Chiusinvetrina’ ha pensato anche ai più piccoli: durante la manifestazione un’intera via sarà dedicata ai bambini con lo ’Sbottegando dei piccoli’, con giochi e altro. ’Chiusinvetrina’ anima con gli eventi durante tutto l’anno, con la collaborazione di Comune, Banca Tema e Confesercenti.