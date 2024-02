Torna ’Sbaraccando’. Super sconti nel week-end. Mercatino con 30 negozi

Un fine settimana lungo, nell’arco di quattro giorni, a tutto shopping sulle strade del centro storico di Poggibonsi. Trenta negozi infatti danno vita a una nuova edizione di Sbaraccando, il mercatino delle attività commerciali di via Maestra e dintorni: gli esercenti che hanno aderito al progetto sistemeranno come di consueto un apposito banco di offerte, esponendo merci a prezzi convenienti. Sarà una sorta di atto conclusivo per la stagione dei saldi: da domani fino a domenica 3 marzo l’Associazione Via Maestra Centro commerciale naturale ha promosso lo speciale calendario, con il tradizionale mercatino dei negozi del centro attivi in orario continuato dalle 10 alle 20. Nella zona pedonale di piazza Enrico Berlinguer, sempre nel centro storico di Poggibonsi, uno spazio sarà inoltre dedicato ai bambini e ai ragazzi con una giostra e altre attrazioni, per accompagnare i visitatori e i potenziali clienti nell’itinerario tra le botteghe che effettueranno per l’occasione un ampio orario di apertura secondo la formula no-stop.

Sbaraccando del resto è l’evento commerciale più grande. e anche il più longevo a giudicare dal numero di appuntamenti, anche più di uno all’anno, realizzato a cura dell’Associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale di Poggibonsi con il patrocinio dell’amministrazione comunale e delle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio. Una cabina di regia che è frutto di una lavoro di squadra.

Grazie al contributo di più enti (come avviene di solito, anche nella preparazione del cartellone di appuntamenti natalizi, per esempio), prende consistenza una manifestazione capace di richiamare persone non solo da Poggibonsi, ma dall’intero circondario della Valdelsa. "Sbaraccando permette a tutte le attività commerciali di promuovere i propri prodotti a prezzi scontati – afferma in conclusione Laura Martelli, presidente dell’Associazione Via Maestra – e per questo auspichiamo come in altre circostanze una notevole affluenza di pubblico in vista anche dei tanti eventi all’orizzonte. Un impegno che troverà concretezza nel programma di appuntamenti che caratterizzeranno la stagione primaverile, sempre nel cuore antico di Poggibonsi su iniziativa dell’Associazione Via Maestra".

Paolo Bartalini