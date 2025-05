Torna “Pienza e i fiori“. La città-giardino si colora

Si inaugura sabato 3 la 38^ edizione di “Pienza e i fiori”, vero e proprio contenitore di appuntamenti culturali, artistici, commerciali e di intrattenimento e scoperta del territorio. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco “Dario Formichi” e dal Centro commerciale naturale con il sostegno del Comune di Pienza, si deve all’idea del compianto Osvaldo Colombini, recentemente scomparso, allora presidente della Pro Loco. Il programma si estenderà con eventi in serie fino al 18 maggio, sul filo conduttore del giardino all’italiana allestito, come avviene dal 2008, nella centrale piazza Pio II.

L’allestimento dell’area è stato realizzato dai volontari, con il supporto del personale comunale. Per l’ideazione, il presidente del Centro commerciale naturale, Roggero Roggeri, si è ispirato a una decorazione incastonata nel pavimento in marmo della Basilica inferiore d’Assisi; a trasformare il disegno in un progetto è stata anche quest’anno l’ingegner Lidia D’Errico. La novità è rappresentata dalla maggioranza di forme geometriche squadrate; in particolare, gli otto quadrati ruotati, che circondano l’aiuola circolare centrale, formano una vistosa stella.

Per quanto riguarda le essenze utilizzate, la scelta è caduta su petunie rosse, gialle e bianche, e su piante di rosmarino, insieme al tappeto di erba naturale; in totale, si sono rese necessarie oltre duemila piante, pazientemente allocate dai decoratori. Il risultato è un trionfo di armonia e di colori. L’inaugurazione di sabato si articolerà su interventi istituzionali (16.30), seguiti, alle 17, dall’esibizione musicale del quartetto d’archi “EtruriaMusica”, sotto le logge del palazzo comunale. Poi partirà la visita guidata. L’apertura sarà impreziosita dall’esposizione del grande dipinto “Pienza e il fiore”, di Renato Guerrini, tratto dalla mostra “Val d’Orcia, incanto toscano”, in corso al Conservatorio San Carlo Borromeo – Museo della Città e aperta fino al 30 giugno.

Domenica 4, alle 11, al chiostro di palazzo Piccolomini, conversazione sul libro “Lemmi e dilemmi, dall’Armadio allo Zufolo”, di Raffaele Giannetti, con intermezzi musicali e brindisi. Il fine settimana successivo il centro cittadino ospiterà la fiera promozionale. Sarà inoltre possibile partecipare alla visita guidata della tenuta Bottega Verde, a palazzo Massaini. Sabato 10, infine, presentazione del libro “Unesco a Pienza, la Città della luce negli ideali di futuro”, di Barbara Bartoli (ore 17, sala del consiglio comunale), e il concerto live di Generic Animal, a cura del Gruppo Effetti Collaterali – Lars Rock Fest (ore 18.30, giardino Leone Piccioni).