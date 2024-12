Torna ’Nonni e Nipoti’. Musica e giochi oggi al ’Campansi’

Oggi torna l’iniziativa ’Nonni e Nipoti’ organizzata da Avo Siena con Asp Città di Siena, che vede animare il Campansi con tante attività dedicate agli ospiti e a chi vuole partecipare. "’Nonni e Nipoti’ è un appuntamento che va avanti da anni per offrire agli ospiti un’occasione di allietare il tempo nelle strutture di assistenza e l’opportunità di entrare in contatto e socializzare con i nostri nonni", spiega Daniele Poggialini, presidente di Avo Siena. Oggi alle 10 è in programma il tradizionale Tombolone di Natale, alle 12.30 sarà presentato l’accordo tra Asp Città di Siena e Terrecablate, alle 16 l’esibizione della scuola di ballo Nemo Dance.