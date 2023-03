Torna lo sciopero globale per il clima Oggi corteo da piazza Matteotti al Campo

I giovani di Fridays For Future Italia tornano in strada oggi con lo sciopero globale per il clima. A Siena è previsto un corteo da Piazza Matteotti a Piazza del Campo, dalle 10, organizzato da Fridays For Future Siena. "Questa nuova mobilitazione è più che mai necessaria sia nel mondo che in Italia: se è vero (ed è vero) che viviamo in un’emergenza, oggi dobbiamo gridare nelle piazze di tutto il mondo che ’domani è troppo tardi’ e che l’azione per la giustizia climatica non è rimandabile" spiega il movimento nato nel 2019. A novembre 2022 la media di CO2 nell’atmosfera si aggirava attorno a 420 ppm; il limite indicato dagli esperti per mantenere l’aumento della temperatura globale sotto 1.5°C è 430 ppm, per il limite di 2°C è 450 ppm. Nel 2022 in Italia si sono verificati 310 eventi estremi, per la maggior parte siccità, grandinate, trombe d’aria e alluvioni. Quella del 2022 è stata l’estate più calda della storia europea. Mai come oggi si sente forte la necessità di dare nuova voce alla scienza e il movimento Fridays For Future lancia la giornata mondiale di azione contro la crisi climatica.