Torna la sfida del Cacio al fuso. Baby giocatori, successo di Gozzante

di Massimo Cherubini

Si gioca il "Cacio al Fuso", Pienza è in festa per celebrare il tradizionale avvenimento. Giunto alla 62esima edizione caratterizzate da crescenti consensi. Ormai in piazza Pio II (oggi pomeriggio ore 15) non ci sono solo i pientini che sostengono le rispettive – sei in tutto – contrade. Ci sono anche tanti turisti che si sono affezionati a questo gioco, a questa festa, alla Fiera del cacio con tutti i banchi di prodotti locali sistemati nelle parti centrali del paese. Dalle sue origini l’organizzazione del al Gioco del Cacio e della Fiera sono dovute all’impegno della Pro Loco. Il gioco è animato, come detto, da sei squadre (Case Nuove, Casello, Gozzante, Mura, Prato e San Piero), 36 tiratori, tre i turni di rito. Vince la squadra che ha sommato più punti, quelli che derivano, e si sommano, da dove cade la forma di cacio che viene lanciata verso il fuso. Preceduto da cinque cerchi: quello più vicino al fuso da cinque punti, quello più distante ne dà uno. Da qualche anno è stata introdotta una variante, quella del jolly. Ad ogni tornata di tiri i capitani delle squadre decidono a chi affidare il lancio jolly. Quello che raddoppia i punti che vengono conquistati. Se la forma di cacio, cosa rara e difficile si appoggia al fuso, c’è addirittura il raddoppio del raddoppio. Tradotto: se si conquistano i cinque punti e la forma compie il giro intorno al fuso si concretizza il raddoppio dei punti, la giocata del jolly. Se la forma del cacio si ferma poggiandosi sul fuso i punti raddoppiano ancora, da cinque diventano venti. Tra i trentasei tiratori oggi in Piazza ci sono due veterani: l’85enne Giuliano Rosignoli (il Saracino) e il suo capitano Nello Monaci, entrambi appartenenti alla Contrada di Gozzante. In attesa dell’evento clou della manifestazione ieri pomeriggio c’è stata la gara riservata ai giovani, quelli dai 6 ai 14 anni. Ha vinto la Contrada di Gozzante in una sfida all’ultimo tiro con il Casello. In prima serata "Serenata a Pienza" eseguita dalla corale "Benvenuto Franci". Diretta dal Maestro Marco Rencinai ha reso omaggio a Fabrizio De Andrè con un’ottima performance frutto di una lunga e attenta preparazione a cui si sono sottoposti i quaranta corsisti. Il programma della Fiera 2024 ha una coda. Da domani fino a venerdì prossimo torneo di Volley, a cura dell’Arci, nella palestra comunale.