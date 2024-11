Torna la Micat in Vertice. Battesimo in grande stile con la Nona di Beethoven

A duecento anni dalla prima esecuzione, sarà la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven ad aprire la 102ª edizione della Micat In Vertice. Venerdì prossimo, il 22 novembre, per la tradizionale ricorrenza di Santa Cecilia come avviene ogni anno da oltre un secolo, l’Accademia Chigiana inaugura la stagione concertistica con un grande evento. Alle 21 al Teatro dei Rinnovati protagonista sarà l’Orchestra Canova, una delle migliori giovani orchestre italiane, diretta da Enrico Saverio Pagano; i solisti Elisa Balbo, Benedetta Mazzetto, Paolo Mascari e Giacomo Nanni, e il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, diretto da Lorenzo Donati. "Un tributo al genio di Beethoven – affermano dall’Accademia – per tornare a riflettere sul significato culturale, etico e sociale di questa sinfonia, in particolare attraverso il quarto movimento, ispirato all’ode di Schiller ‘An die Freude’ (Inno alla gioia)". La stessa melodia composta da Beethoven (ma senza le parole di Schiller) è stata adottata come Inno d’Europa nel 1972.

La stagione propone 14 concerti, con grandi star internazionali, quali Uri Caine, Ilya Gringolts Quartet, Lily Francis, Tabea Zimmermann, Christian Gerhaher, Pierre-Laurent Aimard, Carolin Widmann, Michael Mantler, Zefiro Ensemble e molti altri. "Questa stagione – dichiara il presidente della Chigiana, Carlo Rossi – si erge come testimonianza della straordinaria longevità di una delle rassegne concertistiche più antiche e celebri al mondo". "La Micat in Vertice 102 – afferma Nicola Sani, direttore artistico della Chigiana – rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, confermando la Chigiana come un riferimento assoluto nel panorama musicale internazionale, sia per quanto riguarda l’alta formazione, sia per la programmazione concertistica e di spettacolo dal vivo".

Lo stesso maestro Sani curerà un momento introduttivo alle 20.30, guidando il pubblico all’ascolto dell’opera. Fino a giovedì 21 è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti per l’intera stagione, mentre i biglietti per i singoli spettacoli saranno acquistabili online sul sito www.chigiana.org e su TicketOne.it. Come ogni anno la Chigiana ricorda infine il suo fondatore, il conte Guido Chigi Saracini, con una Messa di suffragio che sarà celebrata lunedì 18 e venerdì 22 alle 11 nella Cappella del Palazzo Chigi Saracini, dedicata a Santa Cecilia.