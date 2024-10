Torna la Fiera alla Pieve A Sinalunga 600 banchi

L’estate è ufficialmente finita, ma il tempo dei ricordi legato alla bella stagione, tra serate di ritrovo, lunghe domeniche all’aria aperta, clima di festa, può aspettare in attesa dell’arrivo di uno dei più grandi eventi della Valdichiana, il più ricco dal punto di vista dei numeri con i suoi quasi 600 banchi: l’ultracentenaria Fiera alla Pieve di Sinalunga. Un appuntamento in onore della Madonna del Rosario di Pieve di Sinalunga e che si aprirà sabato con tanto di taglio del nastro (ore 16.30, preceduto dall’esibizione degli sbandieratori e tamburini) e, alle 17.30, la celebrazione della prima messa che darà il via alla lunga settimana di festeggiamenti.

Se resta comunque forte la parte agricola, come dimostra, ad esempio, la mostra di esemplari di razza chianina, la Fiera alla Pieve è una grande occasione di shopping, anche se i tempi oggi sono più difficili per gli ambulanti, e, soprattutto, di ritrovo, con i suoi riti cari ai sinalunghesi. Anche quest’anno la mappa dell’evento vedrà viale Trieste il centro delle attività (tra degustazioni e spettacoli), il parcheggio alla stazione sarà la casa della Fiera dell’Agricoltura (nella piazza i banchi di street food) mentre il luna park si svilupperà nella zona dove è il cinema. Sabato, in viale Trieste, la cena di beneficenza in cui parte del ricavato verrà devoluto alla Fondazione Casa Marta di Firenze per la ristrutturazione e la riconversione in una struttura che ospiterà l’Hospice Pediatrico Casa Marta, a pochi metri dall’ospedale pediatrico Meyer.

Domenica è già tempo di banchi, in attesa del fierone di martedì 8 ottobre, il giorno più atteso dai sinalunghesi ma con tanta gente in arrivo anche da fuori. Davvero tante le iniziative in cantiere, come ’Lo Sbaracco in Fiera’, sempre nello spazio allestito in viale Trieste, con i commercianti di Sinalunga (7 e 8 ottobre) che proporranno prodotti come capi di abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa a prezzo di occasione. Domenica alle 21.15, al circolo Frullini, l’associazione Astrolabio, con il Bucchero e i figuranti del Presepe Vivente, presentano lo spettacolo ’La Veglia Contadina: Il Garzone’.

Sempre domenica, l’apertura della mostra fotografica ’Le Ali della Valdichiana’ del fotografo Giorgio Di Gennaro e uno spazio per i neonati, gestito dall’associazione ’Mamme Per Mamme’.

Luca Stefanucci