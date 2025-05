Torna La Certosa dei Balocchi, giornata di magia e creatività

Oggi alle 11.30 alle 19 torna alla Certosa di Pontignano La Certosa dei Balocchi, una giornata speciale dedicata ai bambini e alle famiglie, con spettacoli, giochi, laboratori e momenti di meraviglia per tutte le età. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è promossa dall’associazione Lo Stanzone delle Apparizioni e dalla Certosa di Pontignano, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga, e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della primavera. Il programma è ricchissimo: trampolieri, clown, marionette, letture animate, artisti di strada, spettacoli con bolle di sapone, giochi in legno, laboratori di pittura e costruzione di aquiloni, bookshop, punto ristoro e una merenda a buffet per grandi e piccini. Tra gli artisti ospiti: Giulivo Clown, il Mago Thomas Goodman con le sue Bollestrabelle, Dante Cigarini con il Puppet Show, e tanti altri.

Un’occasione da non perdere per trascorrere insieme una giornata all’insegna della fantasia, del gioco e del divertimento in un luogo straordinario come la Certosa di Pontignano.Ingresso: 5 euro (gratuito sotto i 5 anni). Info e prenotazioni: 0577 1521104 – Whatsapp 331 3964978. Programma www.teatrovittorioalfieri.com