Torna la campagna ’Puliamo il Mondo’. A Siena una giornata lungo la Francigena

Si svolgerà dal 22 al 24 settembre la trentunesima edizione di ’Puliamo il Mondo’, promossa da Legambiente con il Comune, che quest’anno avrà come slogan ’Per un clima di pace’. Sabato 23 settembre, a Siena, si potrà aderire alla pulizia del percorso pedonale della Francigena, nella zona sud del territorio comunale, dai Due Ponti a Isola d’Arbia: il ritrovo alle 9.30 al parcheggio in località Due Ponti. Alle 10 prenderà il via la pulizia lungo il percorso, diviso in quattro tratti, ognuno dei quali ‘affidato’ ad una delle associazioni partner dell’iniziativa. Intorno alle 12.30 i volontari si ritroveranno in due punti intermedi per la consegna del materiale raccolto. "Con ‘Puliamo il Mondo’ quest’anno – afferma l’assessore Barbara Magi – ci concentreremo su uno dei fiori all’occhiello della nostra città e provincia: il percorso della Francigena. Stiamo mettendo in campo varie misure e progetti che pongono l’accento sui temi della cura del territorio, decoro e riqualificazione urbana. Nelle prossime settimane daremo un ulteriore impulso al percorso già intrapreso, con l’obiettivo di stimolare l’attenzione e la consapevolezza della cittadinanza e garantire una tutela ancora più attenta".