Torna ‘Amicizia in volo’. Manifestazione del Gav sulla superficie di Fontana

Oggi presso il campo volo di Fontana quarta edizione della manifestazione promossa dal Gav con il Comitato La Festina di Staggia Senese. Dalle 10 alle 18 dimostrazioni di volo, scuola di pilotaggio, mostra statica e una superficie per il ristoro. E’ dunque il gran giorno dunque per la quarta edizione di "Amicizia in volo nei cieli di Poggibonsi", tra le dimostrazioni di volo, la scuola di pilotaggio, la mostra di aeromodelli e altri eventi, grazie al Gruppo Aeromodellisti Valdelsani (Gav) in collaborazione con il Comitato La Festina di Staggia, con il patrocinio del Comune e della Libertas di Siena e il patronato della Federazione italiana Aeromodellismo. Obiettivo, promuovere l’integrazione tra diverse realtà associative e far vivere il campo volo di Fontana come luogo di incontro aperto a tutti. Come negli scorsi anni la kermesse rientra nel programma delle celebrazioni a Staggia Senese in onore della Madonna della Cappellina: la Festina, apunto. Dalle 10 alle 18 si potrà assistere al volo di modelli di ogni epoca e dimensione condotti da decine di piloti esperti che si alterneranno ad aspiranti piloti. Sarà l’occasione per presentare l’aeromodellismo dinamico non semplicemente come un hobby, ma come un’attività completa che va dalla progettazione alla costruzione, con un impegno di studio della tecnica e di esecuzione manuale per poi completarsi in attività sociale, ricreativa e anche agonistica". Del resto spiegano gli organizzatori: "Non è una competizione tra campioni, ma una festa che intende aiutare i giovani ad avvicinarsi all’aeromodellismo, in quanto attività didattica tra le più educative che richiede l’acquisizione di tecniche, capacità costruttive e soprattutto accettazione dei propri errori e dei consigli per non ripeterli".