Torelli lancia la lista. Chianciano città aperta

Si scaldano i motori delle amministrative e scendono in campo i candidati Grazia Torelli e Roberto Esposito. Quest’ultimo ha invitato la cittadinanza a un incontro in piazza Italia con il sindaco di Venezia Brugnaro per rafforzare il messaggio politico di Coraggio Italia mentre la Torelli svela il nome della lista ’Chianciano città aperta - Grazia Torelli sindaca’.

"È un nome estremamente evocativo, per più motivi e significati – spiega Grazia Torelli –. Se partiamo da quello letterale, il concetto di città aperta racchiude immediatamente tre tipi di messaggi: il primo che Chianciano Terme deve immaginarsi nella dimensione di città intesa nel senso più ampio del termine; secondo messaggio è quello di un luogo ‘aperto’ da un punto di vista sia della capacità di ascolto dei suoi cittadini che di proposta; infine il terzo significato di luogo inclusivo e non esclusivo, le città aperte della Seconda guerra mondiale".

Il riferimento al celebre film di Roberto Rossellini è cercato, voluto e forte. Sugli altri fronti il comunista Nicola Bettollini segue il suo percorso politico mentre prende corpo in Parlamento l’accordo con Anci sul terzo mandato che permetterebbe al sindaco uscente Andrea Marchetti di ricandidarsi.

Anna Duchini