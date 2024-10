Tombola in compagnia e Pubblica Assistenza

Alla Pubblica Assistenza Val d’Arbia torna la tombola in compagnia, un’occasione di aggregazione e socialità che è diventato un consolidato appuntamento con le socie e i soci dell’associazione. Il primo ritrovo autunnale alla Pubblica Assistenza, secondo il calendario condiviso con le altre associazioni del territorio, è in programma per domenica 13 ottobre alle ore 16.00 ed è un appuntamento con la solidarietà perché per l’occasione le volontarie e i volontari hanno deciso di sostenere la raccolta fondi “Oltre lo specchio” promossa dalle Pubbliche Assistenze Area Senese e Val d’Elsa a favore dell’oncologia medica dell’AOUS “Santa Maria alle Scotte” di Siena per l’acquisto di un casco refrigerante per ridurre l’alopecia da chemioterapia. "Il casco refrigerante - spiegano le volontarie e i volontari - può prevenire la perdita dei capelli durante la chemioterapia, alleviando il disagio psicologico dei pazienti. Tante sono state negli ultimi mesi le donazioni pervenute da soci, privati, contrade, enti ed altre associazioni ed ogni contributo conta per raggiungere il traguardo e sostenere questo importante progetto che si è rivelato prezioso non solo per la solidarietà che ha generato ma anche per i momenti di condivisione ed aggregazione che sono stati realizzati su tutto il territorio". E’ possibile contribuire al progetto anche effettuando un bonifico sul conto corrente dedicato: IT28J0306902901100000010106 utilizzando la causale “Raccolta fondi Oltre lo specchio”.