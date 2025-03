Tomasi si presenta al Teatro del Popolo. Duello social tra Pd e Fratelli d’Italia

Il Pd di Colle interviene sull’incontro di stasera alle 21 a Teatro del Popolo di Colle alla presenza del candidato di Fratelli d’Italia per le regionali Alessandro Tomasi. "Ma Tomasi che si presenta nella nostra città senza simboli, forse si vergogna della sua appartenenza politica? O cerca di ingannare gli elettori?". Questo il post pubblicato sui social dal Pd di Colle.

Arriva la risposta: "Alessandro Tomasi – affermano il parlamentare Francesco Michelotti e il coordinatore comunale di Fdi Guido Coppola (foto) – è orgogliosamente il coordinatore regionale toscano di Fdi e sta facendo un ottimo lavoro. Pur conoscendo bene la naturale propensione del Pd a mettere in pratica ogni tentativo di spostare l’attenzione dalla propria condizione, ben più che scricchiolante, è utile ricordare la natura dell’incontro. E’ un evento aperto a coloro (e sono tanti) che non si riconoscono più nel centrosinistra e che chiedono che la Toscana cambi passo. Un evento promosso da persone non iscritte a partiti, ma che riconoscono in Tomasi la persona giusta per guidare la Toscana".