Todde pensa a Barretta come assessore regionale

Il professor Antonio Barretta, attuale direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria Senese, sarebbe – forse sua insaputa perché non ancora interpellato –, fra i papabili per l’assessorato alla salute della Regione Sardegna.

La notizia, che in brevissimo tempo ha fatto il giro della città, è stata diffusa da un quotidiano sardo – La Nuova Sardegna - nella sua cronaca del post elezioni, che solo un mese fa hanno consegnato l’isola al ’campo largo’ del Centrosinistra.

Allora, nell’iter di nomina della giunta, sembra che la neopresidente Alessandra Todde abbia chiesto di trovare un ’tecnico’ per il delicato assessorato alla salute e, classe 1970, nato a La Maddalena, l’attuale direttore generale delle Scotte non è passato inosservato, anzi risponderebbe perfettamente al profilo ricercato: quello di un professionista esperto dell’ambito sanitario e anche dell’amministrazione pubblica, visto che la sanità in Italia è la prima voce di spesa delle Regioni.

Sicuramente il professor Barretta di ’conti’ se ne intende: professore di economia aziendale all’Università di Siena, della quale è stato anche direttore amministrativo (con rettore Focardi), da Siena è poi passato a Firenze, dove ha ricoperto l’incarico di direttore generale della Regione Toscana per dieci anni (con presidente Rossi); per tornare tre anni fa a Siena, questa volta alla guida dell’AouSenese. Un incarico, il suo alle Scotte, che coincide con l’avvio del masterplan di ampliamento del policlinico, un investimento sulla struttura e sulla dotazione tecnologica da oltre 200 milioni di euro.

Dunque Antonio Barretta è indubbiamente il manager dei grandi numeri, bisognerà vedere se risponderà alle lusinghe della politica sarda e al richiamo di casa o se si manterrà fedele all’impegno locale preso e alla grande sfida delle nuove Scotte. "Sto qui da trent’anni", così ieri il professor Barretta ha glissato la domanda se avesse intenzione di tornare nella natia Sardegna, lasciando dunque intravedere il forte legame con Siena.

Voci a parte, la ’corsa regionale’ sarda è reale, così come lo sono gli altri due nomi dei papabili all’assessorato alla salute, due tecnici, Giuseppe Maria Sechi e Giovanni Maria Soro. Comunque per verificare il toto-nomi e l’esito della corsa non bisognerà attendere molto, visto che la Regione scioglierà il nodo assessorati subito dopo Pasqua.

p.t.