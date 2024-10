Tls, si apre l’era Frati. Ufficiali le dimissioni del presidente Landi, tocca all’ex rettore

Giovedì prossimo Francesco Frati, ex rettore dell’Università degli Studi, sarà il nuovo presidente di Tls, l’incubatore nel settore delle scienze della vita che ieri ha ufficializzato le dimissioni - ampiamente annunciate - del presidente Fabrizio Landi. "Facendo seguito alle dimissioni presentate – si legge nella nota stampa – la Fondazione Toscana Life Sciences esprime il più sentito e sincero ringraziamento all’ingegner Fabrizio Landi per l’impegno e per il significativo contributo professionale e umano prestato alla guida di Tls, dove ha ricoperto la carica di presidente dal 2014. Al ringraziamento si aggiunge l’augurio di buon lavoro per le tante progettualità che lo vedono coinvolto e per un futuro ricco di soddisfazioni".

Oggi la Fondazione Mps riunirà la deputazione amministratrice per nominare Francesco Frati nel consiglio di indirizzo di Tls in sostituzione appunto di Landi. E per giovedì 17 sarà convocato l’organismo di Tls, che indicherà appunto Frati come nuovo presidente. L’addio di Landi chiude una storia decennale ed era stato anticipato in un’intervista a La Nazione del 18 luglio scorso: "Ho comunicato al comitato di indirizzo la disponibilità a rimettere il mio mandato, se aspettassi la primavera del 2025 il nuovo presidente arriverebbe dopo mesi".

E invece la soluzione è ormai pronta e Frati è pronto a diventare il nuovo presidente di un ente chiamato a svolgere un ruolo cruciale in un settore chiave per il futuro del territorio. E chiamato a interpretare il nuovo Piano industriale, ridisegnato dopo il salvataggio operato in primis dalla Fondazione Mps, con la concessione in usufrutto del Centro ricerche, e di conseguenza dagli istituti di credito intervenuti a tamponare le falle nel bilancio 2023.

Frati, ordinario di zoologia, rettore dal 2016 al 2022, è presidente della Mens Sana Basket, squadra di cui è sempre stato tifosissimo. In passato il suo nome è stato più volte accostato anche a una possibile candidatura alle comunali, dal profilo civico, con il sostegno del centrosinistra. Ora la nuova avventura, per disegnare un nuovo protagonismo della Fondazione Tls.