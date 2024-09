Tls, ecco i numeri del bilancio 2023. Il salvataggio della Fondazione Mps, lo stallo "inatteso" del Biotecnopolo

Il contributo decisivo della Fondazione Mps, con la concessione in usufrutto del Centro ricerche al Petriccio, e degli istituti di credito; gli scenari cambiati dopo la frenata al progetto Biotecnopolo; il Piano industriale con cui si prevede di basare una nuova e autonoma attività. È finalmente stato reso pubblico il bilancio 2023 di Tls, varato a luglio solo dopo l’atto decisivo di Palazzo Sansedoni e il conseguente via libera al finanziamento da 6 milioni di euro concesso da tre istituti bancari (Banca Monte dei Paschi, Chianti Banca, Intesa Sanpaolo).

Il bilancio ha chiuso con un "utile di esercizio di 11mila euro e un patrimonio netto di 841mila euro – si legge nel documento – che includono gli effetti positivi di 7,428 milioni di euro derivanti dal conferimento da parte di Fondazione Mps e di svalutazioni per 2,946 milioni di euro", "relativi principalmente – si legge più avanti – a una svalutazione degli attivi iscritti verso Biotecnopolo e Tls Sviluppo".

Ma come si è arrivati alla necessità di un intervento straordinario di questa portata?

Tls ricorda, tra i motivi chiave, il percorso che aveva portato alla nascita del Biotecnopolo, di cui aveva assunto il ruolo di “fondatore“. "Sin dal 2021 – si osserva – la Fondazione Tls ha investito risorse via via crescenti nell’elaborazione di un articolato programma di ricerca e pianificazione progettuale, finalizzato allo sviluppo del Biotecnopolo". Per scendere nel dettaglio, "Tls aveva incluso nel budget per il 2023 oltre quattro milioni di euro di ricavi verso il Biotecnopolo, come frutto della concessione di brevetti e tecnologia".

E in parallelo, Tls "ha proseguito a investire in risorse umane e finanziarie in vista dell’attuazione di quanto previsto dalla convenzione". Qualche numero? I dipendenti al 31 dicembre 2023 erano 114 per un costo di 5,4 milioni di euro. Nel 2020, il costo era 2,7 milioni di euro, con un incremento secco delle spese del cento per cento in quattro esercizi finanziari.

Quando il Biotecnopolo ha rallentato la sua corsa, si è creato "questo stato di incertezza, del tutto inatteso", arrivando a individuare una perdita che si temeva di 4,3 milioni (poi scesi a 3,7), più le partite straordinarie. Da qui l’operazione usufrutto gratuito condotta dalla Fondazione Mps e poi supportata dagli istituti di credito.

Ora sul tavolo il Piano industriale 2024-26 con due scenari. In quello “Base“ (con la concessione delle linee di finanziamento per 6 milioni di euro) si punta alla crescita dei ricavi con progetti nazionali e internazionali, servizi di ricerca, attività di incubazione; riduzione dei costi con nuovo approvvigionamento energetico, allineamento dei contratti di lavoro, razionalizzazione delle sedi immobiliari. È stato previsto anche un piano “Worst“, cioè con diversi elementi negativi in più rispetto al “Base“, per prevedere anche un quadro con maggiori difficoltà da superare.