Tls e Galileo Research, alleanza per la ricerca

Fondazione Toscana Life Sciences e Galileo Research, società di ricerca e sviluppo in ambito preclinico, firmano una convenzione per la creazione di un’alleanza strategica, di natura operativa e commerciale, finalizzata a offrire servizi di ricerca tecnologicamente avanzati nel settore delle biotecnologie e del farmaceutico.

L’accordo prevede la condivisione di competenze, know how e piattaforme tecnologiche delle due realtà, per lo sviluppo di specifiche attività e servizi di ricerca da mettere a disposizione di imprese ed enti pubblici. La convenzione, della durata di un anno rinnovabile, apre la strada alla creazione di un modello di collaborazione per la gestione di tutte le fasi di sviluppo: dalla scoperta del principio attivo fino alla presentazione di un nuovo prodotto agli enti regolatori - di farmaci, cosmetici, dispositivi medici e nutraceutici. Il protocollo d’intesa ha anche lo scopo di rafforzare la rete di networking attraverso la partecipazione dei due soggetti a congressi, eventi e pubblicazioni sulle riviste specialistiche. La partnership ha già dato vita ad un progetto di biodisponibilità in vivo in ambito di integratori alimentari.

"La collaborazione rafforza la natura di TLS come ente di ricerca – commenta il direttore generale Andrea Paolini –. Un percorso che è frutto di un significativo ampliamento delle competenze, delle professionalità e delle piattaforme tecnologiche". "Le collaborazioni fra pubblico e privato - aggiunge Mario Colombaro (in foto), ad Galileo Research – possono portare a importanti risultati concreti".