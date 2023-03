’Tirreno Adriatico’, torna il grande ciclismo

Lo spettacolo del grande ciclismo torna a far visita alla nostra provincia. Non ci sono infatti solo le Strade Bianche, "gara-gioiello" in arrivo sabato prossimo con il traguardo in Piazza del Campo dopo aver "conosciuto" i suggestivi sterrati bianchi, tra Valdorcia e Crete Senesi, ormai famosi in tutto il mondo. Tempo di riprendere il fiato che i campioni delle due ruote a pedali saranno di nuovo ad "assaggiare" l’asfalto senese. Gli appassionati avranno già cerchiato il giorno nel calendario, mercoledì 8 marzo quando il passaggio della Tirreno-Adriatico sarà realtà nel nostro territorio. Si tratta della terza tappa di quella che è anche conosciuta come la "Corsa dei due mari" con partenza da Follonica e traguardo a Foligno. In tutto fanno 216 km con dislivello di 1.800 metri. L’arrivo dei ciclisti nel senese è al chilometro 63,5 (poco dopo le ore 12 secondo cronoprogramma) con il passaggio a Sant’Angelo Scalo. Il gruppo proseguirà per la Sp 14 attraversando Sant’Angelo in Colle, scalando il Passo del Lume Spento e scendendo poi a Montalcino. Siamo in Valdorcia e il passaggio della corsa toccherà anche San Quirico per poi raggiungere la località La Foce. Al km 118,9 si arriva a Chianciano Terme e, sempre percorrendo la Sp 146, i ciclisti incontreranno Querce al Pino per poi pedalare nelle "strade etrusche" di Chiusi, ultima fermata senese prima dell’approdo in Umbria. Da sottolineare che proprio al Passo del Lume Spento (al km 75,9, 631 metri di altezza) ed a La Foce (al km 112,9, 551 metri di altezza) sono posizionati i traguardi dei due gran premi della montagna di giornata. La Tirreno-Adriatico è un gradito ritorno per i tanti appassionati di ciclismo delle nostre zone, la corsa nella sua storia è passata varie volte sulle strade che tanti di noi percorriamo tutti i giorni. Saranno davvero tanti i campioni iscritti ad una corsa dalla lunga e prestigiosa storia (quella che si sta per aprire è l’edizione n.53), si corre per vincere la classifica (e quindi la maglia azzurra assegnata al leader) o le singole tappe ma anche per preparare al meglio la Milano-Sanremo, la prima grande classica del ciclismo nel 2023. La Follonica-Foligno sarà una tappa "preda" dei velocisti. Ovviamente non mancheranno le modifiche alla circolazione: a Chianciano Terme, ad esempio, saranno istituiti percorsi alternativi per chi proviene da Chiusi e da Montepulciano con temporanei obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione che sono stati elencati in un’apposita ordinanza.

Luca Stefanucci