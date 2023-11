Tifosi di nuovo al Palasport. Martedì la decisione finale

Mens Sana Basket, Emma Villas e Polisportiva sono di nuovo a casa. Conclusa la prima fase di lavori prevista per l’adeguamento statico del Palasport, il Comune ha restituito l’impianto sportivo alle società già venerdì sera, quando la Mens Sana Basket è scesa sul parquet di viale Sclavo per gli allenamenti in vista della partita di ieri in trasferta contro la capolista Pino Firenze. Domani invece il Palasport ospiterà la gara interna della Mens Sana under 17 di Eccellenza, ma l’incontro avverrà senza la presenza di pubblico sugli spalti. E’ attesa infatti per martedì la riunione della Commissione provinciale di vigilanza e sicurezza, chiamata a pronunciarsi sull’apertura ai tifosi delle sfide e degli allenamenti casalinghi. E mentre Emma Villas ieri ha disputato per l’ultima volta a Santa Croce sull’Arno la gara ’interna’ contro Ravenna, gli atleti delle giovanili iscritti alle varie società sportive e i loro genitori tirano un sospiro di sollievo. Pesanti infatti i disagi affrontati in queste settimane di cantieri al Palasport per essere presenti agli allenamenti: Mens Sana Basket, Polisportiva ed Emma Villas avevano torvato ’ospirtalità’ in altri impianti sportivi della città, dovendo però fare i conti con un calendario già ’affollato’ di gare e allenamenti.

L’intervento da parte della ditta incaricata dal Comune di Siena si è protratto per circa cinque settimane e ha interessato le travi maestre e la struttura che ricopre il campo di gioco centrale. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, senza disagi per le società sportive interessate, coinvolgendo a turno le tribune, per poi riprendere alla fine della stagione sportiva a pieno regime. "E’ un risultato che premia un lavoro di squadra – il commento dell’assessore all’Edilizia sportiva, Lorenzo Loré –. L’interlocuzione con le società sportive coinvolte, Emma Villas, Mens Sana Basket e Polisportiva non è mai mancata, proprio per permettere a tutte di restare quotidianamente informate sugli sviluppi che ogni giorno si sono verificati durante i lavori. Lavori, vorrei ribadire, che riguardano e hanno riguardato una struttura che rappresenta un bene comune per tutta la città. Proprio per questo è necessario agire per un utilizzo in sicurezza dell’intero impianto sportivo".

Non resta dunque che attendere martedì, per il via libera a un totale ritorno alla normalità.

C.B.