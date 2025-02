‘The Science of You’. E’ online il podcast su medicina personalizzata

È online ‘The Science of You’, il podcast di Chora Media, realizzato nell’ambito dell’European partnership for personalised medicine, coordinato dalla Fondazione Tls. Grazie alla guida di Silvia Lazzaris, divulgatrice scientifica, autrice e reporter, e in compagnia di ricercatori, medici e scienziati, la serie esplora le nuove frontiere della medicina attraverso le principali intuizioni e innovazioni - sviluppate nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie, dalla genetica fino alla bioinformatica - che hanno portato all’affermazione della medicina personalizzata.La serie in 4 puntate, disponibile su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music.