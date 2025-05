’Ragazzi in Gamba 2.0’ grande festa. Studenti e artisti da tutta Italia

Weekend di grande energia e creatività a Chiusi con la fase finale della 59ª edizione dei “Ragazzi in Gamba 2.0”, il festival nazionale dedicato alle arti performative giovanili ideato e voluto dal compianto maestro Marco Fè. La cittadina etrusca accoglie studenti e artisti da tutta Italia per una rassegna ricca di teatro, musica, danza e molto altro: ieri pomeriggio il grande spettacolo di finale nazionale al teatro Mascagni. Forte del successo dell’edizione 2024, “Ragazzi in Gamba” è tornata con un programma ancora più coinvolgente. Dopo un’accurata selezione, 12 gruppi scolastici porteranno sul palco del teatro e nelle piazze di Chiusi il frutto del loro talento e della loro passione.Un’occasione unica per assistere alle performance dei giovani artisti e scoprire le “Esperienze didattiche innovative” che animano le scuole italiane. Stamani, piazza Duomo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con animazione, musica e la tradizionale sfilata per le vie del centro. Dopo la messa dedicata ai “Ragazzi in Gamba”, le autorità locali saluteranno i partecipanti e daranno il via alla lettura del proclama per il 2025. “Ragazzi in Gamba 2.0” vanta anche una collaborazione speciale con l’Istituto Superiore “Valdichiana” di Chiusi, che ha curato l’immagine grafica del festival. Gli studenti dell’istituto presenteranno il loro lavoro domani. Con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Chiusi, il festival si conferma un appuntamento imperdibile per celebrare la creatività giovanile e valorizzare il talento delle nuove generazioni. Fondamentale anche l’apporto della Fondazione Orizzonti e di tutti gli sponsor che sostengono l’evento.

Ecco il programma di oggi nel dettaglio. Dalle 09,30 in Piazza Duomo Animazione, musica, danze e parata per le vie della città. Alle 11 messa in Duomo dei Ragazzi in Gamba. Alle 12 i saluti delle autorità civili e religiose, lancio di bigliettini augurali dalla torre di Porsenna, Lettura del proclama 2025. Alle 15,30 al Teatro Mascagni spettacolo di finale nazionale “Ragazzi in Gamba 2.0”. Domani alle 9,15 al Teatro Mascagni spettacolo di finale nazionale “Ragazzi in Gamba 2.0” Nei tre spettacoli di finale nazionale si esibiranno le scuole e i gruppi provenienti da: Chiaverano (TO) - Borgo di Terzo e Cavernago (BG) Chianciano (SI) - Città della Pieve (PG) - Chiusi scalo e Montallese (Infanzia - SI) - Chiusi Città (Infanzia Centro - SI) - Abbadia San Salvatore (SI) - Chiusi città (Young Band e classi prime) Carosino (TA). Ospite d’onore: Istituto superiore “Valdichiana” di Chiusi.

Massimo Montebove