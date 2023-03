’The last fighter’ in sala Riprese anche a Pienza

Arriva nelle sale cinematografiche ‘The last fighter’, nuovo film del regista e attore fiorentino Alessandro Baccini, prodotto da Domenico Costanzo. Il film è un action-thriller girato interamente in Toscana, tra Firenze, Lucca, Vecchiano e anche Pienza. L’uscita del film è prevista il 30 marzo e sarà in programmazione in quattro sale del Circuito Uci Cinema: a Firenze, Campi Bisenzio, Arezzo e Sinalunga. Mark, il protagonista del film The Last Fighter, è un avvocato in carriera e giocatore estremo in combattimenti marziali, che viene coinvolto nel salvataggio dei bambini siriani. Una scelta che pagherà a caro prezzo, entrando in un abisso, apparentemente senza via d’uscita. Il film, vietato ai minori di 14 anni non accompagnati, mescola la spettacolarità dei combattimenti delle arti marziali, con tematiche sentimentali, di attualità e umanitarie, lungo una linea espressiva che unisce azione, match di lotta molto duri e violenti.