Test di ammissione a Medicina e Chirurgia. Simulazione della prova

Per permettere agli interessati di prendere familiarità con i test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Professioni sanitarie l’Università organizza due appuntamenti dedicati alla simulazione della prova di ammissione. Il primo appuntamento il 10 maggio, alle 14.30, presso l’auditorium del complesso didattico del policlinico l’evento sarà riproposto il 17 luglio. Per partecipare occorre l’iscrizione online sul sito di Ateneo. Sono 230 i posti a disposizione, partecipazione gratuita. Sono aperte fino al 17 aprile le iscrizioni alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.