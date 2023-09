Test d’ammissione a Dentistry 35 posti disponibili

Dal 18 settembre sarà possibile iscriversi alla prova di ammissione al corso di laurea a ciclo unico in Dentistry and Dental Prosthodontics (Odontoiatria e protesi dentaria in inglese) dell’Università di Siena, con 35 posti disponibili. Per l’ammissione alla prova è richiesto il diploma superiore. Il bando sarà aperto fino al 29 settembre e sarà possibile presentare domanda online sul portale ministeriale Universitaly (www.universitaly.it). Successivamente, nella sezione del portale dedicata, verrà pubblicato l’elenco degli ammessi al test d’ingresso, che si terrà il 17 ottobre al San Niccolò.