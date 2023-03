Test ammissione medicina Le date ora diventano due

Non più un’unica data l’anno - con prova in contemporanea in tutti gli atenei italiani sedi di un corso di medicina -, ma due date nel corso dello stesso anno solare, tutte e due ‘tentabili’; e sono poi prove di conoscenza da farsi su pc. A grandi linee sono queste le novità del nuovo test d’ingresso al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia. Un appuntamento molto atteso per le aspiranti matricole, anche a Siena dove ogni anno arrivano migliaia di studenti nel tentativo di iscriversi al corso a numero programmato più ambito. Si chiamano ‘Tolc MED 2023’ e sono i nuovi test di Medicina che a partire da quest’anno si svolgeranno in due sessioni distinte: la prima sarà ad aprile e la seconda a luglio. I test Tolc verranno somministrati in presenza al pc presso la sede scelta dal candidato durante l’iscrizione alla prova. E proprio in questi giorni si gioca l’iscrizione al primo tentativo, che sarà fra meno di un mese: sono al momento aperte, fino al 3 aprile alle 14, le iscrizioni al Tolc-Med per sostenere il test nel primo periodo di erogazione, che per l’ateneo senese è compreso fra il 17 e il 20 aprile. Successivamente, dal 15 giugno al 5 luglio, si aprirà la ‘finestra’ per iscriversi al test nel secondo periodo di erogazione, in programma dal 15 al 25 luglio.

A oggi sono 248 i posti assegnati, in via provvisoria, all’Ateneo per il prossimo anno accademico 2023-2024, oltre a due posti del progetto Marco Polo. Il Tolc-Med è un test, si diceva, ripetibile ed è erogato dal consorzio CISIA su propria piattaforma online. Chi partecipa a tutte e due le sessioni ha la possibilità di scegliere il punteggio migliore da utilizzare per la graduatoria. I candidati avranno a disposizione 90 minuti per risolvere i 50 quesiti, distribuiti in quattro sezioni, per ciascuna delle quali è previsto un tempo prestabilito e che verteranno su: comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento. La partecipazione al test di ammissione è aperta a coloro che sono in possesso di un diploma di scuola superiore, agli iscritti all’ultimo o penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane, o estere che consentono l’acquisizione di titolo idoneo all’accesso ai corsi universitari. Gli studenti iscritti al penultimo anno delle scuole superiori potranno però poi presentare domanda per l’inserimento nella graduatoria soltanto nell’anno accademico successivo. La pubblicazione della graduatoria nazionale è prevista per il 5 settembre.

Paola Tomassoni