Tessere per i Cenini del Palio di Agosto, tutte le info per Pantera

· AQUILA

– Sabato 12 agosto alle 19 in prima e alle 19,15 in seconda convocazione, nella sala delle assemblee, è convocata l’assemblea generale con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni Onorando Priore, Varie ed eventuali.

· BRUCO

– Martedì 8 agosto alle 18 in prima e alle 18,30 in seconda convocazione assemblea del Bruco. Odg: Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente (art. 5-terzo comma del Regolamento Assembleare), Comunicazioni dell’On.do Rettore, Comunicazioni del Capitano, Varie ed eventuali. L’Assemblea sarà effettuata nei locali del Museo della Contrada.

· GIRAFFA

– La vendita delle tessere per la cena della prova generale sarà effettuata in Segreteria dalle 21,30 alle 23,30 nei giorni mercoledì 9 agosto, giovedì 10 agosto, venerdì 11 agosto.

– Le tessere e gli abbonamenti dovranno assolutamente essere acquistati e ritirati nei seguenti orari: mercoledì 9 21,30 -23,30, giovedì 10 21,30- 23,30, venerdì 11 21,30-23,30 nei locali della società in piazza Provenzano.

· ISTRICE

– La consegna delle tessere per la cena della prova generale del 15 agosto avverrà il 9 agosto in via Camollia 205 dalle 16,30 alle 20 e dalle 21,30 alle 23. Per coloro che avessero difficoltà nella giornata del 9 agosto saremo a disposizioni anche il giorno 11 agosto nello stesso luogo e con il medesimo orario. Si raccomanda vivamente a tutti di provvedere al pagamento e al ritiro delle tessere nei modi e tempi sopra indicati.

· LEOCORNO

– Oggi appuntamento con la pizza in società. Per soci e famiglie.

· ONDA

– Dal 9 all’11 agosto è in programma, ogni sera, una cena nei Giardini. Si comincia mercoledì 9 con ‘Antipastissimo’, giovedì 10 serata ‘tutto fritto’, venerdì 11 agosto cena a base di pesce con la cucina dell’Osteria di Castelvecchio. Tutte le sere, in alternativa, è possibile mangiare pastasciutta e brace. Il cenino in programma il 12 si svolgerà per la strada, in via Dupré, così come tutti i cenini dal 13 al 15 agosto.

– Le tessere e gli abbonamenti per i cenini del 13, 14 e 15 agosto saranno in vendita: dall’8 all’11 agosto, dalle 18 alle 19,30 nei Giardini, il 12 agosto in via Dupré dalle 18 alle 19,30 e il 13 e 14 agosto, sempre in via Dupré dalle 10,30 alle 12 e dalle 17 alle 18,15. Per prenotarsi alle cene dal 9 al 12 agosto è possibile utilizzare OndApp e, per ogni ulteriore informazione, contattare Giancarlo Monari. Tutte le info su www.contradacapitanadellonda.com.

· PANTERA

– Tessere per i cenini del palio di agosto. Si informano i soci che le modalità di prenotazione sarà tramite PanterApp con evento inserito in data 7 agosto con la possibilità di prenotarsi entro le 24 ed occorrerà inserire: Il tipo di abbonamento o cena singola con data, I nominativi delle persone per cui si effettua la prenotazione, I bambini non paganti se presenti. Le tessere prenotate devono essere ritirate obbligatoriamente nei giorni 7-8-9 agosto dalle 21,30 alle 23,30 in società. Per chi non provvederà a prenotarsi nei tempi stabiliti il costo della singola cena sarà nettamente maggiorato, sia per gli adulti che per i bambini. Per chi sarà seduto a tavola sprovvisto della tessera il costo della cena sarà ulteriormente ritoccato verso l’alto.