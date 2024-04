Tessere elettorali piene. Ristampa presso gli uffici comunali

In vista delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo, in programma per 8 e 9 giugno prossimi, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Siena che hanno esaurito gli spazi disponibili per la certificazione del voto nella propria tessera elettorale sono invitati a sostituirla quanto prima. Palazzo Pubblico ricorda che gli interessati possono presentarsi, senza appuntamento, muniti della vecchia tessera, all’ufficio elettorale comunale situato in via di Salicotto 6, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17; oppure all’ufficio decentrato in via Bernardo Tolomei 7, nel quartiere dell’Acquacalda, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sul portale del Comune di Siena all’indirizzo www.comune.siena.it.