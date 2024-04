Terza Rassegna dei puledri. In fortezza, un giorno solo

Via libera alla terza edizione della Rassegna in Fortezza dei puledri anglo-arabi "made in Siena". Frutto della passione che sempre più proprietari ed allenatori stanno mettendo nell’allevamento di mezzosangue da piazza e da corsa nella nostra provincia. A dare il via libera è stata la decisione della giunta comunale di essere a fianco dell’Associazione anglo arabo corse anche quest’anno. L’unica differenza è che si concentrerà in una sola giornata, il 26 ottobre con possibilità di slittamento al 27 in caso di maltempo, anziché due.

Nelle previsioni dell’associazione la presentazione di circa 40 puledri e 5 stalloni, con la presenza di un’apposita e qualificata giuria che assegnerà i vari premi compresa la categoria ’migliore cavallo con morfologia da Palio’. La commissione Fortezza ha espresso parere favorevole, nulla osta anche dal comando di polizia municipale solo che il 27 ottobre ci sarà il mercato straordinario per cui gli spazi per la sosta dei van (circa una trentina) saranno previsti nella zona del Campino. La location sarà concessa gratuitamente, unitamente a circa 60 transenne (ne erano state chieste 130 per delimitare gli spazi interni alla manifestazione). Promotori esentati anche dal pagamento del suolo pubblico per l’installazione di eventuali stand in quanto il Comune agirà come co-organizzatore dell’iniziativa concedendo un contributo economico di 10mila euro per l’evento.

La.Valde.