Palio, terza prova annullata per il maltempo

Siena, 30 giugno 2023 – La terza prova del Palio è stata annullata. Questa la decisione dell’amministrazione comunale in seguito al forte acquazzone che ha reso inagibile il tufo in piazza del Campo.

La prova era in programma questa sera alle 19:45. Il Comune di Siena ha esporto dalle trifore di palazzo pubblico la bandiera verse, segnale dell’annullamento.

Resta in forse anche la quarta prova in programma per domani mattina alle 9.