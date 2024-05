Terza batteria, il Comune fa l’alcol test a tutti

Una curiosità? E’ stato fatto l’alcol test ai fantini (a sorpresa ovviamente ma non è la prima volta nel Protocollo) che montavano ieri, nella terza corsa, dagli addetti del Comune (foto in alto). Tutti in regola, c’era solo tanta adrenalina a Monticiano. Dall’inizio alla fine, dopo le 18 abbondanti perché i tempi si sono dilatati per via della terza batteria con otto abbassamenti falsi.

"C’’è un bel parco di cavalli, alcuni sono cresciuti", il ritornello fra gli addetti ai lavori. I valori, in effetti, si sono visti. Come quello di Brivido Baio, il cavallo di Caterina Brandini che era montato da Giuseppe Angioi e ha vinto la sesta corsa. Schizza via bene, Alessio Giannetti su Vitzichesu non sta a guardare. E comincia ad inseguire mentre risale forte anche Mula su Bim Bum Bam, altro nome interessante. C’è lotta nelle prime tre posizioni ma, alla fine, quello di Brivido sardo è un successo netto, secondo Mula, terzo Giannetti. A mettere la firma sull’ultima corsa del Protocollo che viene fatta per il 2024 al Tamburo è stato un altro giovane in crescita, Alessandro Cersosimo. Su Benito Baio rintuzza gli attacchi di Rocco Betti su Diosu de Campeda. Sono loro a contendersi il successo, dando spettacolo mentre Tornada, montata da Gabriele Puligheddu, alla fine arriva terza.

Ora non restano che gli appuntamenti del 28 maggio e del 4 giugno a Mociano per chiudere il cerchio sull’Albo (a meno di altri recuperi) : ormai si respira aria di Palio.

La.Valde.