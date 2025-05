Colle, scatta il piano asfaltature. Approvata variazione ordinaria di bilancio da circa un milione

Il Consiglio Comunale di Colle di Val d’Elsa ha approvato una variazione ordinaria di bilancio che destina 1 milione di euro al piano asfaltature 2025, uno dei più importanti interventi di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina degli ultimi anni. Il nuovo stanziamento permetterà di rifare completamente il manto stradale di numerose vie comunali, intervenire sui tratti maggiormente danneggiati, migliorare la sicurezza stradale in prossimità di scuole, aree residenziali e incroci ad alta intensità di traffico. I lavori interesseranno in modo diffuso tutto il territorio urbano, con una particolare attenzione alle zone periferiche che spesso risultano penalizzate rispetto al centro storico. Contestualmente, sono state previste ulteriori risorse specifiche per 45 mila euro destinate al potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, fondamentali per garantire una viabilità sicura e ordinata su tutto il territorio comunale. "Abbiamo scelto di investire risorse importanti sulla manutenzione delle strade – ha dichiarato Marco Speranza, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici – perché riteniamo che la sicurezza e il decoro urbano debbano essere una priorità quotidiana. Non si tratta solo di migliorare l’estetica della città, ma di garantire a tutti i cittadini una mobilità più sicura e confortevole. Questo piano è il frutto di un lavoro attento di ascolto e pianificazione, che ha coinvolto anche i suggerimenti e le segnalazioni dei residenti." Il piano asfaltature 2025 rappresenta il primo passo di un programma triennale di manutenzioni, che consentirà di pianificare con maggiore continuità e precisione gli interventi su tutto il territorio comunale. "L’obiettivo è superare la logica degli interventi emergenziali – ha aggiunto Speranza – e costruire una programmazione che, anno dopo anno, migliori progressivamente lo stato della nostra rete viaria. Vogliamo garantire una manutenzione costante, con risultati tangibili nel tempo." Con questo investimento da oltre 1 milione di euro l’obiettivo sembrerebbe essere quello di garantire qualità urbana, sicurezza e sviluppo sostenibile. "Una strategia- conclude Speranza - che ha come principio quello di lavorare per una città sempre più vivibile, attenta alle esigenze dei cittadini e proiettata verso il futuro".

Lodovico Andreucci