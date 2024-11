Territorimpresa, 50 aziende aprono le porte e si raccontano

Dal 21 al 24 gennaio, circa cinquanta imprese della Valdelsa senese apriranno le loro porte per farsi conoscere, per mostrare il percorso che sta dietro alla creazione di un prodotto. Un percorso fatto di lavoro manuale, di competenza, di passione, dedizione e umanità. Per, magari, aiutare qualche giovane, o anche giovanissimo a trovare la propria strada professionale, percependo, al tempo stesso, quali siano le necessità dei lavoratori di domani.

Il Festival Territorimpresa, giunto alla seconda edizione, è quindi il racconto delle filiere locali di produzione, attraverso incontri con gli alunni delle scuole, dalle elementari in su, workshop, laboratori, seminari, visite. "Le aziende stanno attraversando un momento difficile – ha affermato Riccardo Cecconi, presidente di Csm, Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento, Toscana –. Oltre a registrare una crisi finanziaria, stiamo assistendo a una diminuzione di capitale umano. E se i problemi economici in qualche modo possono essere superati, senza figure preparate, anche a livello base, il destino è ineluttabile". "A fronte di tante proposte, ma non concordi – ha aggiunto –, dobbiamo far capire cosa c’è nel nostro territorio, ricco di rare eccellenze, cosa facciamo dentro alle aziende. Dobbiamo aprire il nostro mondo, troppo spesso non recepito dalla popolazione, forse perché non siamo capaci di dire cosa abbiamo da offrire. Servono momenti di riflessione e comunione, ci sono tanti bravi imprenditori ma chiusi nelle loro aziende".

Da qui l’idea del Festival. "Territorimpresa è stato concepito come un evento in cui possono dialogare tutti i soggetti del territorio – le parole del direttore del Csm, Irene Burroni –. Quindi le aziende, le associazioni di categoria, i sette Comuni della Valdelsa, intesi però come un corpo unico, non come singole amministrazioni. Lo sguardo è rivolto anche ai più giovani: vogliamo portare gli alunni nelle aziende, perché accrescano le loro conoscenze. Il Festival è quindi anche uno strumento utile alle imprese per comprendere come essere più attrattive, come possono migliorare in relazione al contesto socio-economico".

L’evento è totalmente a carico delle aziende: il Festival, il 21 gennaio, aprirà i battenti in Corima, Marchesini Group. Il giorno successivo si terrà un evento dedicato ai ricercatori al Politeama di Poggibonsi. Il giorno successivo si svolgerà il Placement Day dedicato ai tecnici, mentre ogni mattina gli studenti delle scuole valdelsane e non solo potranno visitare le varie aziende. A chiusura verrà effettuato un bilancio del Festival, nell’azienda Piccini, a Casole d’Elsa.

