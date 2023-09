Terremoto nel cuore della notte. Qualcuno avverte la scossa. Niente danni, drone a Marradi

C’è chi si è sentito svegliare nel cuore della notte dalla figlia che abita nel nord Italia, spaventata per quella scossa così forte in Toscana. A Marradi, in provincia di Firenze, è vero. Tuttavia è stata avvertita fino a Trento e a Perugia, di qui la chiamata al genitore che abita a Siena. Non è stata in verità l’unica a giungere nel cuore della notte quando, alle 5.10, la scossa di 4.9 scala Richter ha svegliato l’Appennino tra Toscana e Romagna all’alba, seguita da almeno altre 147 di assestamento, tante con misura costante oltre magnitudo 2. A Siena e provincia, però, il terremoto non ha fatto paura. Pochissimi l’hanno avvertito. Qualcuno è stato semmai svegliato dagli animali domestici che aveva in casa e che, come noto, sono più sensibili al terremoto degli umani. Non è arrivata alcuna telefonata con richieste d’intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale che sono stati impegnati ieri solo in attività di routine. Né sono giunte segnalazioni al Comune di Siena, come avvenne nel febbraio scorso quando per giorni i cittadini non riuscirono a dormire per via delle scosse continue e della paura. I problemi e le verifiche su immobili e costruzioni si sono concentrate dunque nella zona di Marradi, duramente colpita dal sisma. Così dal comando dei pompieri del Ruffolo è partito un esperto con il drone per raggiungere i colleghi e dare una mano, dall’alto, a valutare eventuali criticità e problemi su cui intervenire mentre nel paese venivano allestite brandine nella palestra della scuola media per chi non se la sentiva di tornare nella propria abitazione.

La.Valde.