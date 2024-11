Terra di Siena Film Festival. Si alza il sipario al Metropolitan

Si apre oggi al Cinema Metropolitan la ventottesima edizione del Terra di Siena Film Festival. Cinque giorni per un cartellone ricco di anteprime mondiali e grandi protagonisti. La cerimonia di premiazione è in programma per sabato al Teatro dei Rozzi, con la consegna dei riconoscimenti in una serata di gala che celebra sia il cinema sia il legame che la città di Siena ogni anno stringe con il mondo della settima arte.

Oggi alle 16.30 la proiezione del film ‘The Big Mother’ di Antonello Altamura inaugurerà la programmazione. Ospiti dell’evento, insieme al regista, gli attori protagonisti Marina Suma e Vincenzo Bocciarelli, anche in veste di direttore artistico dei Teatri di Siena. Alle 18 sarà proiettato ‘Let them be naked’ di Jeff Garner, presente in sala, e alle 20 sarà la volta dell’atteso film ‘La casa di Ninetta’, opera prima da regista di Lina Sastri, anche lei in sala. La prima giornata di proiezioni si concluderà alle 21.30 con ‘Luna Nova’ di Luigi Capuano. La programmazione riprenderà domani alle 16.30 e andrà avanti ogni giorno fino a venerdì. Sabato al Teatro dei Rozzi a partire dalle 15 saranno proiettati i cortometraggi, per lasciare poi il palcoscenico alla cerimonia di premiazione dalle 19, con la conduzione di Maria Pia Corbelli e Marianella Bargilli. Film selezionati da ogni parte del mondo, molti dei quali in prima assoluta. ‘Stranger Eyes’ scritto e diretto da Yeo Siew Hua, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia arriva A Siena in esclusiva. ‘South of Hope Street’ della regista statunitense Jane Spencer arriverà a Siena in anteprima europea, con gli interpreti William Baldwin, Tanna Frederick, Angelo Boffa e Jack McEvoy. Due le anteprime mondiali che saranno presentate insieme ai registi ospiti della kermesse: ‘Never Look Away’, un docu-film sulla vita e la carriera della fotografa di guerra Margaret Moth che vede l’esordio alla regia di Lucy Lawless, e ‘Cascade’, dal regista canadese Egidio Coccimiglio con Sara Waisglass, Josh Cruddas, Allegra Fulton.

Al Santa Maria della Scala, venerdì 8, il convegno ‘Cinema e IA’, al quale parteciperanno Simonetta Amenta (presidente Agici e produttrice) e Maurizio Nichetti (direttore del Centro sperimentale di cinematografia di Milano) con la regista e sceneggiatrice Roberta Torre, il critico cinematografico Gianni Canova, le produttrici cinematografiche Eleonora Granata-Jenkinson e Adriana Chiesa Di Palma. La direzione artistica del convegno è curata da Stefania Casini, attrice, regista e produttrice indipendente.

Riccardo Bruni