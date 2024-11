Terra di Siena Film Festival. Ai Rozzi la serata di gala conclusiva. Premiate le stelle internazionali

La 28^ edizione del Festival Terra di Siena International Film Festival si è conclusa al Teatro dei Rozzi con la consegna dei riconoscimenti. Protagonisti celebri attori come William Baldwin, Tanna Frederick, Maria Fernanda Candido sublime interprete de “La Passione Secondo GH” . La serata di gala si è aperta con l’esibizione dei ballerini dell’Ateneo della danza di Marco Batti ed è stata condotta dal giornalista di Rai2 Carlo Gentile, affiancato da Elisa Toti e dalla ideatrice e direttrice del festival Maria Pia Corbelli con Stefania Casini, curatrice del Convegno Focus On China svoltosi al Santa Maria della Scala. Tra le stelle approdate a Siena Lucy Lawless (Xena-Principessa guerriera, qui in veste di regista del film “Never Look Away“) e Jeff Garner, designer di moda e attivista della moda sostenibile con il suo toccante “Let Then be Nahed”.

Tanti i film d’autore, eventi speciali con l’istituto Bandini, omaggi nel cinquantenario della scomparsa di Vittorio De Sica e il centenario della nascita del cantante e attore Achille Togliani, con proiezioni in versione restaurata.

La serata ha visto salire sul palco dei Rozzi personalità come il critico Gianni Canova e la delegazione cinese del China Chongqing Science and Technology film “gemello” del Terra di Siena International film Festival.

Ecco tutti i premi. Miglior cortometraggio (targa Michele Affidato orafo): Giovanni Guidelli per “Malamente”; miglior documentario, “Bosco Martese“ di Fariborz Kamkari; premio del pubblico Egidio Coccimiglio e Rosalia Chilelli per “Cascade“; migliore produttrice Eleonora Granata Jenckinson; miglior attore emergente Angelo Boffa “South of Hope Street”; migliore attore Luka Zunic “La cosa migliore”; migliore attore internazionale Angelo Boffa “South of Hope Street”; migliore attrice Maria Fernanda Candido “La passione secondo G.H.”; migliore attrice internazionale Tanna Frederick “South of hope”; migliore regia Giuseppe Alessio Nuzzo “Il santo di carne“; migliore film internazionale “What remains“ di Ran Huang; miglior film “La passione secondo G.H.“ di Luiz Fernando Carvalho; premio Seguso William Baldwin; premio Seguso alla carriera Maurizio Nichetti; Sanese d’oro assegnato dalla Giuria dei Giovani e dell’Università al miglior film a Federico Ferrone “La cosa migliore“; premio gioielli Versace Zhang Yucheng, Festival del film di scienza e tecnologia di Chongqing - Cina.