Terminati i lavori di riqualificazione Viale Don Minzoni ha riaperto al traffico

Annuncio a sorpresa dell’amministrazione comunale: ieri pomeriggio si sono chiusi i cantieri per i lavori di sistemazione e riqualificazione del manto stradale in viale Don Minzoni. La strada è stata dunque riaperta al transito veicolare dalle ore 18. Si è concluso quindi con largo anticipo il cantiere che ha interessato, in particolare, il tratto che va dall’intersezione con via Nino Bixio a quella con via Garibaldi. La data inizialmente prevista per la conclusione delle operazioni era infatti il 19 luglio.

Torna regolare anche la circolazione all’intersezione di porta Camollia, al semaforo fra viale Mazzini e via Beccafumi, in via Vincenzo Gioberti e in via Nino Bixio. Queste zone avevano subito delle modifiche alla viabilità conseguenti ai lavori di viale Don Minzoni. Torna regolare anche il flusso del trasporto pubblico.

Le operazioni di rifacimento dell’asfalto, che avevano creato file e disagi, sono state concluse a tempo di record proprio per evitare ulteriori problemi a residenti e a quanti lavorano nella zona.