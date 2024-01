Terme, la via per tornare in forma

Le Terme di Chianciano lanciano i loro servizi per i remis en forme, in particolare dopo il periodo delle feste. La cura ’ritmo dell’acqua’ che parte dall’idropinica per poi sviluppare i servizi termali tra quelli proposti da Terme di Chianciano Institute for Health, la clinica della salute termale delle Terme di Chianciano, e quelli di benessere e relax, come le Piscine Termali Theia e la Spa Terme Sensoriali.

Il prodotto in questione mira a valorizzare lo star bene in ogni momento dell’anno, anche fuori stagione.

Terme di Chianciano ’Institute for Health’ è una vera e propria clinica della salute termale, e offre un’ampia gamma di programmi personalizzati per la prevenzione, la diagnosi, e la riabilitazione per molteplici patologie o stati di malessere psicofisico.

I programmi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione proposti dall’Institute for Health prevedono l’integrazione delle Acque termali di Chianciano all’interno di innovativi percorsi clinici, diagnostici e riabilitativi, al fine di amplificarne l’efficacia in maniera naturale: i programmi prevedono inoltre piani alimentari personalizzati, elementi di diagnostica genetica e metabolica all’avanguardia, protocolli di esercizio fisico personalizzato, oltre a sessioni di terapie complementari e medicina naturale.

La proposta commerciale viene lanciata adesso, subito dopo le festività natalizie per poter scendere in campo con una offerta rivolta a tutti coloro che vogliono ritrovare la forma fisica.

Le nuove proposte arriveranno anche sui tavoli delle fiere imminenti e cioè l’appuntamento di Parigi, in programma dal 24 gennaio nella capitale francese con la manifestazione esclusiva dedicata alle terme e la Bit di Milano, che quest’anno ospiterà una sezione dedicata al settore e che invece si terrà a partire dal 5 febbraio. Occasioni per rilanciare la proposta della località termale.

Anna Duchini