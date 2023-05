Terme Italia sbarca a San Gemini Caputi: "Chianciano resta centrale Cresciamo con un luogo iconico"

di Anna Duchini

Terme Italia sta acquisendo sempre più peso nel mondo termale italiano e dopo Chianciano ecco arrivare per Massimo Caputi anche San Gemini. Il presidente di Federterme e di Terme Italia ha commentato, per noi, la notizia : "San Gemini è un luogo iconico per il nostro Paese per la sua storia e per il suo posizionamento nel termalismo italiano. Questa nuova acquisizione, a cui ne seguiranno altre, rientra nella strategia di networking che Terme Italia sta portando avanti e nella quale Chianciano Terme resta un hub centrale per lo sviluppo. Noi diamo valore a imprese e territori che rappresentano brand storici nel panorama italiano e con un forte messaggio sul benessere, sulla salute e sul valore del wellbeing come stile di vita".

La notizia della neo acquisizione è stata data dal sindaco di San Gemini Luciano Clementella dopo l’aggiudicazione all’asta del Parco della Fonte, storica struttura che per tanti anni era stata un fiore all’occhiello della città nota per le sue acque minerali.

Il comune umbro ha deciso di rendere pubblica la conclusione dell’iter per l’assegnazione del parco: il sindaco Clementella ha annunciato infatti che l’amministrazione farà tutto ciò che è nelle proprie possibilità affinché si realizzi un centro di alto livello, in grado di rinverdire i fasti del passato.

Una parte del parco, ricorda sempre il sindaco umbro, era stata già acquistata dal Comune nel 2020, dopo una prima asta del 2014. Essendo però cresciuto nel tempo l’interesse per l’area e per le strutture, si è giunti a indire la nuova asta, vinta da Terme Italia di Roma che si è aggiudicata la parte del parco rimasta libera dopo l’acquisizione dell’amministrazione comunale.

Sempre il primo cittadino dichiara poi che con la nuova società, che gestisce già altre importanti terme come Saturnia e Chianciano, ci sono stati molti confronti nel corso del tempo, fino a portare alla conclusione positiva di questi giorni. La speranza, secondo il sindaco, è che possa aprirsi una nuova prospettiva per San Gemini, centro che vanta grandi tradizioni e un potenziale significativo.

Cresce così e si rafforza molto il gruppo di Caputi che acquisisce un valore di player nazionale e di riferimento in un settore che mira a tornare ai valori di sviluppo storici in un’ottica europea di salute e di connessioni con un sistema pubblico rivolto alla salute che premierà questo tipo di approccio alla salute dei cittadini.