Tenute Piccini conquista il Veneto

Tenute Piccini, di Casole d’Elsa è entrata nel capitale dell’azienda Vinicola Cide, di Mareno di Piave (Treviso), acquisendo una quota del 35%. Il Consiglio di amministrazione sarà presieduto da Mario Piccini con Ettore Dall’Armellina, espressione della famiglia fondatrice della casa veneta, in qualità di vicepresidente esecutivo. Vinicola Cide impiega 14 addetti ed ha chiuso il 2022 con ricavi per 22 milioni, per il 65% dovuti ad esportazioni. Tenute Piccini realizza invece ricavi superiori ai 100 milioni e controlla attualmente sette tenute in Toscana, Piemonte e Sicilia, ed opera con il marchio Piccini 1882. L’ingresso nel captiale dell’azienda veneta segna un ulteriore passo di crescita per lo storico marchio senese.