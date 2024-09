Ridotto in fin di vita a coltellate, arrestato il presunto aggressore

Colle di Val d’Elsa (Siena), 2 settembre 2024 – L’accoltellamento dello scorso 26 agosto a Colle Val d’Elsa adesso assume contorni più chiari. Per quell’episodio un 30enne straniero, residente a Colle, è stato arrestato dai carabinieri di Poggibonsi con l’accusa di tentato omicidio.

Lunedì 26 i carabinieri di Colle e il 118 intervennero in un’abitazione di via Campania, dove un 30enne libico era stato trovato privo di sensi sul divano di casa, gravemente ferito a coltellate. La vittima fu portata alle Scotte di Siena in gravissime condizioni e sottoposto a numerosi interventi chirurgici: le coltellate avevano raggiunto l’addome e il petto e anche gli organi vitali erano lesionati.

Le indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto del presunto aggressore nella serata del 30 agosto sempre a Colle. Oggi si è tenuta l’udienza di convalida ed è stata applicata la misura della custodia in carcere.