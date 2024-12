Tentano di entrare nelle aziende. Ripresi dalle telecamere

Preoccupazione nella comunità della frazione di Badia Elmi, in particolare nella zona artigianale. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle due del mattino, l’area è stata visitata da quattro presone sospette che, a quanto evidenziato dalle telecamere di videosorveglianza, hanno tentato di aprire cancelli e alcune porte per entrare in una ditta privata. Dopo alcuni minuti si sarebbero allontanati a mani vuote, senza riuscire a penetrare nelle aziende presa di mira

Tutta la scena è stata ripresa e le immagini sono state subito consegnate alle forze dell’ordine, oltre che diffuse via social (in particolare nel gruppo ’Sei di Certaldo se...’, visto che il confine tra i Comuni è a due passi dal luogo dell’accaduto).

Un segnale di allarme ulteriore per la popolazione, perché nei giorni scorsi si erano verificati altri furti nelle zone adiacenti. "Le immagini – spiega il sindaco Andrea Marrucci – mostrano quattro persone che hanno tentato di entrare in una ditta privata in piena notte. A quanto mi risulta, sono già in possesso delle forze dell’ordine, che hanno già intensificato la loro presenza in tutte le zone a rischio del nostro territorio".

Un tema, quello dei furti, che da settimane tiene banco in provincia di Siena, come testimonia l’apposito comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Pirrera e che era stato individuato come strumento necessario da vari esponenti istituzionali, a partire dalla presidente della Provincia Agnese Carletti.

Rom.Fran.