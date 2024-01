’Tenebre italiane’ I casi di cronaca di Imarisio nella Sala degli Intronati Il ciclo di 'Incontri in biblioteca' a Siena, curato da Raffaele Ascheri, presenta una serie di eventi che spaziano dalla cronaca alla letteratura e ai temi di attualità. Gli ospiti includono autori come Marco Imarisio e Daniele Magrini, che presenteranno i loro libri, e conferenze su temi come l'amore nella letteratura italiana e l'intelligenza artificiale. Gli incontri si terranno nella Sala Storica della Biblioteca degli Intronati alle 17.30.