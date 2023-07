Tempo della corsa, un altro record Velocità migliore dell’anno scorso

La Selva con Violenta da Clodia e Giovanni Atzeni detto Tittia abbatte un altro record sul tempo della corsa. Il tempo non ufficiale, misurato dai componenti del sito Ilpalio.org, è infatti di 1’ 12’’ e 39. Ricordiamo che Tittia batte Tittia e Violenta batte Violenta, visto che il precedente tempo più veloce era dello scorso anno, quando vinse il Leocorno ad agosto con 1’ 12’’ e 66 e gli stessi protagonisti del trionfo.

Ma la cosa interessante è suddividere il tempo complessivo nei tre giri, avendo così un quadro molto più esauriente sulla dinamica della carriera. Il primo giro, con quindi partenza da fermo, lo abbiamo in 24’’ e 58, il secondo è davvero da favola, in 23’’ e 38, il terzo mostra quanto il Tittia non molli di un attimo in 24’’ e 43.

Intanto, nel ringraziare gli amici di Ilpalio.org che effettuano queste misurazioni, ricordiamo che il risultato finale viene dalla media di venti misurazioni per i tre giri, escludendo sempre il tempo superiore e quello inferiore. Si può quindi ragionevolmente affermare che siamo vicini alla perfezione di quello che poi alla fine viene dichiarato. Tittia è l’uomo dei tre tempi più veloci: con Polonski nella Selva nel 2012 (1’ 12’’ e 69), poi nel Leocorno lo scorso anno ed adesso ha di nuovo limato il tempo di percorrenza.

Massimo Biliorsi